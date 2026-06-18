المركزي الفلبيني يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75%

أعلن البنك المركزي في الفلبين اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%.

وأوضح البنك - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن هذا الإجراء سيساهم في تثبيت توقعات التضخم والحد من مخاطر التداعيات غير المباشرة.

يأتي هذا الإجراء عقب رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع السابق الذي عقد في أبريل الماضي، حيث شدد البنك سياسته النقدية لكبح جماح التضخم.

وقد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.8% في مايو الماضي، مقابل 7.2% في الشهر السابق عليه، مدفوعا بشكل رئيسي بتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وظل معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2%و4% للشهر الثالث على التوالي، مدفوعا بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.