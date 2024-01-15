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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الكيني: نرحب بالتزام جوتيرش بمبادرة إيجاد حل الأزمة السودانية

جانب من لقاء روتو
جانب من لقاء روتو والعمامرة

أكد الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الاثنين ترحيبه بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بمبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" الرامية إلى حل الصراع في السودان".

التقى المبعوث الأممي للسودان رمطان العمامرة، اليوم الاثنين بالرئيس الكيني وليام روتور في نيروبي لبحث سبل حلحلة الأزمة السودانية.

قال الرئيس الكيني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": استقبلت السيد العمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للسودان، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان والمنطقة.

أضاف روتو "رحبت بالتزام السيد جوتيريش بدعم مبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" الرامية إلى حل الصراع في السودان"، مشيرا إلى أن نهاية الحرب خير للسودان والشعب السوداني ومنطقتنا والسلام والأمن الدوليين.

وفي السياق نفسه، أشار العمامرة إلى أنه أجرى مناقشات جوهرية مع مستشار الرئيس الكيني للأمن القومي مونيكا جوما، وتبادل معها الآراء الثاقبة حول تعزيز الجهود الدبلوماسية بشأن صنع السلام في السودان.

وبدأ العمامرة الذي كان يتولى سابقا منصب وزير الخارجية الجزائري، مهمته مبعوثا للسودان بلقاء الأمين العام لجامعة الدولة العربية السفير أحمد أبو الغيط، لبحث سبل حل الأزمة السودانية، ومن القاهرة إلى بورتوسودان حيث التقى بالفريق أول عبد الفتاجح البرهان وبعض وزراء الحكومة السودانية.

المبعوث الأممي للسودان الرئيس الكيني جوتيرش حل الأزمة السودانية مبادرة إيجاد

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