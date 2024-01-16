ميدو: منتخب مصر مستهدف.. وهناك حملات على حازم وصلاح

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن منتخب مصر الأول مستهدف من بعض الأطراف، مُشيرًا إلى أنه على الجميع تقديم المساندة للفراعنة في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التهكم في الإعلام على المنتخب من أجل جذب الأنظار سيسفر عن أزمة كبيرة".

وأضاف: "منتخب مصر مستهدف، وأيضا حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر، وكذلك محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي، نجوم المنتخب يتعرضون لحملات ليس لها علاقة بالرياضة".

وأوضح: "جميعنا عليه مسئولية كبيرة، يجب أن نظهر الأخطاء، وفي نفس الوقت أن نواصل الدعم للاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق الإنجاز، لن نحقق إنجازًا إن شعر اللاعبين بأننا لا ندعمهم".

وأكد أحمد حسام ميدو: "لن نسمح بتسييس منتخب مصر، المنتخب ملك الجميع، وهناك تغريدات من حسابات معادية لمصر، ويجب أن يكون لنا دور في توعية الجماهير، فهناك من يريد أن يفشل منتخب مصر".