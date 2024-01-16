الوضع يشتعل.. صاروخ حوثي يصيب سفينة مملوكة للولايات المتحدة قبالة اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إصابة سفينة حاويات تمتلكها الولايات المتحدة، قرب عدن، في اليمن، بعد استهدافها من قِبل الحوثيين.

صاروخ حوثي يضرب سفينة مملوكة للولايات المتحدة

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن بيان لـ"سنتكوم"، قوله: "أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن، من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، في حوالي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت صنعاء، وأصابوا سفينة الحاويات M/V Gibraltar Eagle، وهي سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال، تمتلكها وتديرها الولايات المتحدة".

وأضاف البيان، أن "السفينة لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وتواصل رحلتها".

وتأتي تلك التطورات، بالتزامن مع تصريحات للحوثيين، أكدوا فيها استمرار الهجمات على السفن "المتجهة إلى إسرائيل".

وشنت طائرات حربية وسفنا وغواصات أمريكية وبريطانية، عشرات الضربات الجوية على أنحاء متفرقة في اليمن، الأسبوع الماضي؛ بعد هجمات الحوثيين على سفن، تقول إنها “رد على الهجوم الإسرائيلي على غزة”.