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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حتحوت يكشف كواليس جلسة فيتوريا مع لاعبي المنتخب قبل لقاء غانا

صدى البلد

كشف الأعلامي هاني حتحوت، عن كواليس جلسة روي فيتوريا مدرب المنتخب مع اللاعبين قبل لقاء غانا بأمم افريقيا.

وقال خلال برنامجه: “ فيتوريا وجه لوم وعتاب للاعبين، وأكد على ضرورة الرد في الملعب أمام غانا.. وتعديلات متوقعة في التشكيل الأساسي ومروان عطية عنده فرصة مشاركة أساسية ”. 

مباراة منتخب مصر المقبلة 

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

 

 

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس الأمم الإفريقية بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

 

أقيمت المباراة الأولى للمنتخب على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا  2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

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