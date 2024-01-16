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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. القوات المسلحة المصرية تحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل.. وبيان عاجل للمتحدث العسكري.. وإيران تقصف مطار أربيل

موجز حدث ليلا
موجز حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام خلال ساعات الليل؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية ، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

القوات المصرية تحبط تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل وتضبط 6 مهربين

كشف مصدر أمني لقناة القاهرة الإخبارية أن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن عملية التهريب حدثت جنوب معبر العوجة، وحدثت اشتباكات بين القوات المصرية والمهربين، وتم القبض على 6 منهم.

عاجل.. المتحدث العسكري للقوات المسلحة يعلن تفاصيل إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة

أعلن المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه فى إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية ، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالى ١٧٤ كيلو ومقتل ١ والقبض على ٦ خلال إحباط محاولة تهريب مخدرات جنوب العوجة. 

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإيراني على مطار أربيل إلى 21 قتيلا وجريحا

ارتفع عدد ضحايا الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في أربيل في الساعات الأخيرة من ليل الاثنين إلى 21 قتيلا ومصابا بواقع 4 ضحايا و17 جريحا آخرين

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

Emmy Awards.. القائمة الكاملة للجوائز وأبرز لقطات الحفل السنوي لعام 2024 |صور وفيديو

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ 75 وقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما بحضور نجوم هوليوود.

كان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر الماضي، ولكن تأجيله إلى عام 2024، كان حتميا لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله. 

 

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المتحدث العسكري: إحباط عملية تهريب مواد مخدرة جنوب منفذ العوجة

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