Emmy Awards.. القائمة الكاملة للجوائز وأبرز لقطات الحفل السنوي لعام 2024 |صور وفيديو

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ 75 وقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما بحضور نجوم هوليوود.
كان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر الماضي، ولكن تأجيله إلى عام 2024، كان حتميا لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله.
ملامح حفل Emmy Awards
وكشفت مقدم الحفل أنتوني أندرسون في كلمته الافتتاحية المصحوبة بعزف مجموعة من الأغاني والموسيقى الخاصة بمسلسلات شهيرة وتاريخية، عن الاحتفاء بعدد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات.
وظهر عدد كبير من أطقم الممثلين المشاهير ضمن ديكور يشابه الحبكة الدرامية لأعمالهم وعلى رأسهم أبطال مسلسل Grey's Anatomy داخل ما يشابه غرفة كشف طبي، وقال فريق العمل إنهم أصحاب المسلسل الأطول عرضا في التاريخ.
كما شهد الحفل فقرة تكريمية للنجوم الراحلين خلال العام الماضي، بعرض تقرير بصورهم وأسمائهم وسط تحية وحفاوة كبيرة من الجمهور، ومن بينهم ماثيو بيري بطل مسلسل Friends الراحل، إلى جانب ظهور عدد كبير من نجوم هوليوود المخضرمين على المسرح.
وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بـ Emmy Awards كالتالي:
أفضل مسلسل كوميدي
The Bear
أفضل ممثل في عمل كوميدي
جيريمي آلين وايت عن The Bear
أفضل ممثلة في عمل كوميدي
كوينتا برنسون عن Abbott Elementary
أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي
إيبون موس باتراش عن The Bear
أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي
آيو إدبيري عن The Bear
أفضل مسلسل درامي
Succession
أفضل ممثل في عمل درامي
كيران كولكين عن Succession
أفضل ممثلة في عمل درامي
سارة سنوك عن Succession
أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي
جينيفر كوليدج عن The White Lotus
أفضل ممثل مساعد في عمل درامي
ماثيو ماكفادين عن Succession
أفضل مسلسل قصير أو محدود
BEEF
أفضل ممثل في عمل محدود
ستيفن يون عن BEEF
أفضل ممثلة في عمل محدود
آلي وونج عن BEEF
أفضل ممثل مساعد في عمل محدود
بول والتر هوزر عن Black Bird
أفضل ممثلة مساعدة في عمل محدود
نيسي ناش عن Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story