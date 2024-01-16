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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

Emmy Awards.. القائمة الكاملة للجوائز وأبرز لقطات الحفل السنوي لعام 2024 |صور وفيديو

صدى البلد

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ 75 وقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما بحضور نجوم هوليوود.

 

أنتوني أندرسن

 

كان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر الماضي، ولكن تأجيله إلى عام 2024، كان حتميا لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله. 

 

ملامح حفل  Emmy Awards 

 

وكشفت مقدم الحفل أنتوني أندرسون في كلمته الافتتاحية المصحوبة بعزف مجموعة من الأغاني والموسيقى الخاصة بمسلسلات شهيرة وتاريخية، عن الاحتفاء بعدد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات.

 

وظهر عدد كبير من أطقم الممثلين المشاهير ضمن ديكور يشابه الحبكة الدرامية لأعمالهم وعلى رأسهم أبطال مسلسل Grey's Anatomy داخل ما يشابه غرفة كشف طبي، وقال فريق العمل إنهم أصحاب المسلسل الأطول عرضا في التاريخ.

 

كما شهد الحفل فقرة تكريمية للنجوم الراحلين خلال العام الماضي، بعرض تقرير بصورهم وأسمائهم وسط تحية وحفاوة كبيرة من الجمهور، ومن بينهم ماثيو بيري بطل مسلسل Friends الراحل، إلى جانب ظهور عدد كبير من نجوم هوليوود المخضرمين على المسرح.

ماثيو بيري

 

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بـ Emmy Awards  كالتالي: 

 

 

أفضل مسلسل كوميدي

The Bear

 

 

أفضل ممثل في عمل كوميدي 

جيريمي آلين وايت عن The Bear

 

جيريمي وايت

 

أفضل ممثلة في عمل كوميدي 

كوينتا برنسون عن Abbott Elementary

 

 

أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي 

   إيبون موس باتراش عن The Bear

 

 

أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي

آيو إدبيري  عن  The Bear

 

آيو إدبيري  عن  The Bear

 

أفضل مسلسل درامي 

Succession

 

أفضل ممثل في عمل درامي 

كيران كولكين عن Succession

 

 

أفضل ممثلة في عمل درامي 

سارة سنوك  عن Succession

 

 

أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي 

جينيفر كوليدج عن The White Lotus

 

جينيفر كوليدج

 

أفضل ممثل مساعد في عمل درامي 

ماثيو ماكفادين عن Succession

 

ماثيو ماكفادين  

 

أفضل مسلسل قصير أو محدود

BEEF

 

أفضل ممثل في عمل محدود 

 

ستيفن يون عن BEEF

 

 

أفضل ممثلة في عمل محدود 

آلي وونج  عن BEEF

 

أفضل ممثل مساعد في عمل محدود 

بول والتر هوزر عن Black Bird

 

نيسي ناش

 

أفضل ممثلة مساعدة في عمل محدود 

نيسي ناش عن Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Emmy Emmy Awards جوائز Emmy هوليوود نجوم هوليوود

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