Emmy Awards.. القائمة الكاملة للجوائز وأبرز لقطات الحفل السنوي لعام 2024 |صور وفيديو

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ 75 وقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما بحضور نجوم هوليوود.

أنتوني أندرسن

كان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر الماضي، ولكن تأجيله إلى عام 2024، كان حتميا لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله.

ملامح حفل Emmy Awards

وكشفت مقدم الحفل أنتوني أندرسون في كلمته الافتتاحية المصحوبة بعزف مجموعة من الأغاني والموسيقى الخاصة بمسلسلات شهيرة وتاريخية، عن الاحتفاء بعدد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات.

وظهر عدد كبير من أطقم الممثلين المشاهير ضمن ديكور يشابه الحبكة الدرامية لأعمالهم وعلى رأسهم أبطال مسلسل Grey's Anatomy داخل ما يشابه غرفة كشف طبي، وقال فريق العمل إنهم أصحاب المسلسل الأطول عرضا في التاريخ.

كما شهد الحفل فقرة تكريمية للنجوم الراحلين خلال العام الماضي، بعرض تقرير بصورهم وأسمائهم وسط تحية وحفاوة كبيرة من الجمهور، ومن بينهم ماثيو بيري بطل مسلسل Friends الراحل، إلى جانب ظهور عدد كبير من نجوم هوليوود المخضرمين على المسرح.

ماثيو بيري

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بـ Emmy Awards كالتالي:

أفضل مسلسل كوميدي

The Bear

أفضل ممثل في عمل كوميدي

جيريمي آلين وايت عن The Bear

جيريمي وايت

أفضل ممثلة في عمل كوميدي

كوينتا برنسون عن Abbott Elementary

أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي

إيبون موس باتراش عن The Bear

أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي

آيو إدبيري عن The Bear

آيو إدبيري عن The Bear

أفضل مسلسل درامي

Succession

أفضل ممثل في عمل درامي

كيران كولكين عن Succession

#Succession star Kieran Culkin gives an emotional speech after winning the award for Outstanding Lead Actor in a Drama Series at the #Emmys pic.twitter.com/DdnmzhlJ5J — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

أفضل ممثلة في عمل درامي

سارة سنوك عن Succession

أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي

جينيفر كوليدج عن The White Lotus

جينيفر كوليدج

أفضل ممثل مساعد في عمل درامي

ماثيو ماكفادين عن Succession

ماثيو ماكفادين

أفضل مسلسل قصير أو محدود

BEEF

أفضل ممثل في عمل محدود

ستيفن يون عن BEEF

أفضل ممثلة في عمل محدود

آلي وونج عن BEEF

أفضل ممثل مساعد في عمل محدود

بول والتر هوزر عن Black Bird

نيسي ناش

أفضل ممثلة مساعدة في عمل محدود

نيسي ناش عن Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story