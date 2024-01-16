معتز إينو يهاجم النني: مش عارف بيلعب في منتخب مصر ليه

انتقد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، مستوى محمد النني مع منتخب مصر بعد التعادل أمام موزمبيق بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مش عارف محمد النني بيلعب في منتخب مصر ليه، أنا لو لعب في الوقت الحالي هبقى أحسن منه بمراحل، النني مش بيجري في الملعب وده المفروض دور لاعب خط الوسط"

وأضاف: "تغييرات روي فيتوريا أسوأ ما في المباراة وإمام عاشور كان تايه في الملعب، وكوكا ومرموش لم يكن لهما دور".