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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتز إينو يهاجم النني: مش عارف بيلعب في منتخب مصر ليه

صدى البلد

انتقد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، مستوى محمد النني مع منتخب مصر بعد التعادل أمام موزمبيق بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مش عارف محمد النني بيلعب في منتخب مصر ليه، أنا لو لعب في الوقت الحالي هبقى أحسن منه بمراحل، النني مش بيجري في الملعب وده المفروض دور لاعب خط الوسط"

وأضاف: "تغييرات روي فيتوريا أسوأ ما في المباراة وإمام عاشور كان تايه في الملعب، وكوكا ومرموش لم يكن لهما دور".

أحمد جمال الأمم الإفريقية 2023 الأمم الأفريقية النني مرموش محمد النني

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