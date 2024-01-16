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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحسين بيئة الإنارة في منطقة السيول بالقصير وتنفيذ خطط الاستثمار المحلية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار التزام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتنفيذ الخطط الاستثمارية في المدن، تستمر جهود تجهيز مواقع أعمدة الإنارة الجديدة في منطقة السيول بالقصير.

وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، على أهمية المتابعة المستمرة لخطة التطوير في المدينة، التي تشمل على رأسها رصف الشوارع وتحسين نظام الإنارة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تعمل بجد لتحقيق تحسين واضح في المظهر الحضري للمدينة.

من ناحية أخرى، قامت الإدارات المختصة بالوحدة بمتابعة تجهيز مواقع أعمدة الإنارة الجديدة في منطقة السيول. 

ويشمل العمل تحديث وتجديد الأعمدة في مناطق الخطارة والسيول وأبو الحجاج، بهدف تعزيز مستوى الإنارة وتحسين الظروف البيئية في المنطقة.

تأتي هذه الجهود في سياق التفاعل الدائم مع احتياجات المجتمع وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.

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