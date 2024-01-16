ساعة ونصف داخل «عمليات سوهاج» لإنقاذ عامل اخترق رقبته سيخ حديدي| خاص بالفيديو

"الشاب الجميل ده عامل معماري بسيط وعشان كده ربنا كرمه وكانت إصابته بسيطة إلى حد ما.. وصل مستشفى سوهاج الجامعي يوم الثلاثاء الماضي وكان مصاب بسيخ حديدي في الرقبة اتصاب بيه أثناء عمله"، بهذه الكلمات استهل الدكتور كمال الشريف أستاذ جراحة الوجه والفكين ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة المناظير والأورام بمستشفى سوهاج الجامعي، حديثه مع موقع صدى البلد.

وتعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها التي ترد على مستشفى سوهاج الجامعي، خلال العام الجديد 2024، ولذلك أجرى "صدى البلد" حوارًا خاص على قناة الموقع على اليوتيوب، مع رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي؛ من أجل معرفة تفاصيل العملية الجراحية التي استمرت لمدة ساعة ونصف في الحالة الأولى من نوعها بالعام الجديد 2024م.

وأشار إلى أن العامل المعماري "م. م"، الذي اخترق رقبته جسم معدني سيخ حديدي يبلغ طوله ٥٠ سنتيمتر وخرج من الجهة الأخرى، قد منحه الله حياة جديدة وعمر جديد على أيدي أطباء مستشفى سوهاج الجامعي، حيث استقبلته المستشفى يوم الثلاثاء الماضي عقب سقوطه من مكان مرتفع أثناء عمله والذي اسفرت عن إصابته المنوه عنها.

كان الشاب حينها في حالة يرثى لها، وعلى الفور اتخذ الأطباء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، والاشاعات اللازمة من أجل الاطمئنان عليه ومعرفة مدى خطورة حالته، حيث أنه في مثل تلك الحالات قد يفارق المريض الحياة في أي لحظة مُمكنة.

استغرقت ساعة ونصف

وعلى الفور وعقب عمل الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المعماري، تم دخوله إلى غرفة العمليات واستغرقت العملية الجراحية له ما يقرب من ساعة ونصف، وتم عمل جراحة تجميلية له، وتم التصريح له بالخروج عقب مرور 48 ساعة على العملية الجراحية التي أجريت له، وذلك بعد الاطمئنان عليه من قبل أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي.

وأكد الدكتور كمال الشرقاوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه قد تم الاطمئنان على الشاب الذي يبلغ من العُمر 23 عامًا، بعد إجراء عملية دقيقة له من أجل إنقاذ حياته، حيث خرج من المستشفى وهو يستطع التحدث بشكل جيد وأيضًا يتنفس بشكل جيد جدًا ولا يُعاني من أي شئ بعد إجراء العملية له.

ولفت "الشرقاوي" إلى أن قسم الجراحة العامة وجراحة المناظير والأورام، ووحدة الوجه والفكين، تستقبل بصفة يومية حالات تأتي من كافة محافظات الصعيد، ونسبة خطورتها عالية جدًا مقارنة بحالة العامل المعماري الذي أصيب بسيخ حديدي برقبته، وأن الفرق الطبية بمستشفى سوهاج الجامعي اعتادت على مثل هذه الحالات واستقبالها بصفة مستمرة خلال السنوات الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي تشكل لإجراء عملية جراحية للعامل المعماري الذي أصيب بسيخ حديدي برقبته، ضم كل من:" الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة، الدكتور اسلام عامر استاذ مساعد جراحه الوجه والفكين، الدكتور محمود صبحي مدرس مساعد الوجه والفكين الدكتور محمود فهمي معيد بالقسم، والدكتور أحمد عامر نائب القسم".