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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحجة إزالة ألغام| صحف عبرية: قوات إسرائيلية تسللت إلى لبنان.. تفاصيل

الاحتلال ولبنان
الاحتلال ولبنان

زعم الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة تابعة له تسللت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغاما في قرية عيتا الشعب، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) انطلاق صفارات الإنذار في شمال البلاد.

وأُطلق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى. وكان قد أفيد عن أن صفارات الإنذار دوت في 8 بلدات بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

 

الإنذار الجليل الأعلى الجنوب اللبناني الجيش الإسرائيلي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الحرب الإسرائيلية يوم الثلاثاء

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