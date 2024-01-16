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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. حوافز ممنوحة لـ مقيمي مجمعات صناعية تدعم المشروعات الصغيرة

حوافز
حوافز

منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة حوافز وتسهيلات عددية للمجمعات الصناعية الداعمة للمشروعات الصغيرة ، حيث نصت المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.

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بالقانون.. حوافز وتسهيلات لمشروعات المحافظة على البيئة

ولمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:


• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.


• مشروعات ريادة الأعمال.


• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.


• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.


• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.


• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

قانون المشروعات المتوسطة حوافز ريادة الاعمال الذكاء الصناعى

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