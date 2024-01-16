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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة سوهاج تناقش آليات التعاون المُشترك بين قطاع السكان ومشروع "أسرة"

صدى البلد

في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني وفقاً لرؤية مصر 2030 وبتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ودعم معالي  اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.

اجتمع الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج مع ممثلى مشروع "أسرة" الممول من المعولة الأمريكية USAID والذي يُعد من أهم المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة بعدد من محافظات مصر.

وذلك لتحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتورة مرفت فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقويم والمشرف على مركز معلومات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.

والدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتورة غادة عصمت نائب مدير إدارة تنظيم الأسرة  والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وتمثل مشروع "أسرة" بحضور الدكتورة إيمان متولى محمد مدير تنفيذي إقليمي لمكتب أسيوط.

 

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صحة سوهاج

والدكتورة سمية عنتر عيد المدير الفني المساعد لمكتب أسيوط والدكتورة سمر عبد اللطيف أخصائي نسا وتوليد ومسئول تنظيم أسرة بالمشروع والدكتورة دعاء كمال منسق مجتمعى بالمشروع.

وأشار "أبو هاشم" إلى ضرورة الإهتمام بقضية الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين مشيراً إلى أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكاني بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.

وأكد على دعمه لمشروع "أسرة" لما يمثله من قوى داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر.

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