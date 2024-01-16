بناء على طلب الحكومة.. النواب يبدأ إعادة المداولة علي تعديلات "الإجراءات الجنائية"

طالب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالهدوء داخل قاعة المجلس، داعيا الاعضاء إلى العودة لمقاعدهم والتزام الهدوء.

وأشار الجبالي خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان، إلى أن اي كلام اثناء الجلسة يعد اخلالا بنظام الجلسة واي نائب يطلب الحديث لابد أن يتقدم بطلب إلى الامين العام للمجلس.

وبدأ المجلس، خلال الجلسة، النظر في اعادة المداولة بشأن المادة 381 من مشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي طلبت الحكومة اعادة المداولة عليها .

وقال جبالي: حسنا فعلت الحكومة بدارسة مشروع القانون وهو ما ادي الي اعادة النظر والمداولة علي مادة واحدة فقط، واضاف: حسنا انه تم تاجيل المناقشة من امس لليوم لاعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وانها طلبت امس اعادة المداولة علي اكثر من مادة وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتاني وجد ان هناك مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها .

وبدأ المجلس اعادة المداولة علي تلك المادة من مواد مشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.