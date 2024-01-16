محمد العرابي: ملتقى الشباب العربي يحقق 4 أهداف اساسية تحتاجها الأمة حاليا

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على أهمية ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل الذي انطلقت فعالياته اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة تحت شعار "شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك".

وأضاف العرابي خلال كلمته في أعمال ملتقى الشباب العربي، أن الملتقى يحقق 4 أهداف اساسية تحتاجها الفترة الراهنة اولها إعلان الوقوف والصمود مع الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، والهدف الثاني هو تعزيز العمل العربي المشترك وهو أمر مطلوب في الفترة الحالية والذي يواجه العديد من التحديات.

وتابع ان من بين أهداف هذا الملتقى دعم الشباب باعتبارهم المستقبل وهم من سيتولون المسؤلية في المستقبل، إضافة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تخاطب الشباب والشعب العربي في كل مكان.

وأعرب عن أمله أن تكون مخرجات هذا الملتقى أمام القمة العربية القادمة، معربا عن يقينه بأن هذا الملتقى سيخرج بتوصيات ثرية.