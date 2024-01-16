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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يثير الشبهة.. رئيس البرلمان يرفض دفاع نائب عن الحكومة

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

اعترض المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على قيام أحد النواب بطلب الكلمة للحكومة خلال الجلسة العامة.

وقال خلال الجلسة: “ ليس من مهمة النواب أن يدافعوا عن  الوزير أو أن يطلبوا له الكلمة هذا يثير الشبهة” مضيفا: “حافظوا على المجلس و هيبته”.

 

و تابع رئيس مجلس النواب خلال الجلسة " ليس مقبولا أن يقف النائب ليطلب الكلمة للوزير  ووجه كلامه للحكومة " هل ينضم سيادة النائب  للحكومة في مواجهة مجلسه .

 

و تابع رئيس مجلس النواب: " قيامكم بالدور الرقابي يمنع هذا  المشهد الذي رأيته ، ننسق مع الحكومة نعم ، لكن لا يجب أن نكون في مواجهة الحكومة عند اللزوم و هذا يحدث لمصلحة الشعب.

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