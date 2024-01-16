يثير الشبهة.. رئيس البرلمان يرفض دفاع نائب عن الحكومة

اعترض المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على قيام أحد النواب بطلب الكلمة للحكومة خلال الجلسة العامة.

وقال خلال الجلسة: “ ليس من مهمة النواب أن يدافعوا عن الوزير أو أن يطلبوا له الكلمة هذا يثير الشبهة” مضيفا: “حافظوا على المجلس و هيبته”.

و تابع رئيس مجلس النواب خلال الجلسة " ليس مقبولا أن يقف النائب ليطلب الكلمة للوزير ووجه كلامه للحكومة " هل ينضم سيادة النائب للحكومة في مواجهة مجلسه .

و تابع رئيس مجلس النواب: " قيامكم بالدور الرقابي يمنع هذا المشهد الذي رأيته ، ننسق مع الحكومة نعم ، لكن لا يجب أن نكون في مواجهة الحكومة عند اللزوم و هذا يحدث لمصلحة الشعب.