مع رؤساء بلديات غلاف غزة.. نتنياهو يحسم أمر عودة المستوطنين لحياتهم الطبيعية

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثا، أن عودة السكان لمستوطنات غلاف غزة ليست ممكنة قبل تحقيق النصر على حماس؛ حسبما أفادت شبكة “العربية”.

وجاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برؤوساء بلديات غلاف غزة للبت في موضوع عودة الحياة لطبيعتها.

وكان قد انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا،” أفيجدور ليبرمان، يوم الأحد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إن هذه ليست هي الطريقة الصحيحة التي تدار بها الحرب والتي تهزم بها حماس.

وكتب ليبرمان على حسابه عبر منصة “إكس”، أن "الصور التي خرجت في الأيام الأخيرة من غزة تظهر ضباط شرطة حماس الذين عادوا إلى حياتهم الروتينية في حي الرمال الفاخر في غزة، الحي النابض بالحياة".

وأضاف: “الأسواق في جباليا تمتلئ بالناس الذين يشترون من كل شيء، ومستشفى الشفاء الذي عاد إلى العمل بكامل طاقته بما في ذلك العمليات الجراحية، هي صور مزعجة بشكل خاص على خلفية عشرات الآلاف من سكان مستوطنات غلاف غزة الذين ما زالوا بعيدين جدًا عن العودة إلى حياتهم الطبيعية ومتناثرين في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذه ليست الطريقة التي تدير بها الحرب، وليست هذه هي الطريقة التي تهزم بها حماس".