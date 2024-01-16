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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتابع آخر استعدادات حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا لليد

صدى البلد

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاق بطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ٢٦، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من (١٧-٢٧) يناير الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.


وأشار الوزير إلي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.


وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا لليد؛ نقل قناة أون تابم سبورت تنقل مباريات البطولة، والتي يتأهل فيها أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.


ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من: الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

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