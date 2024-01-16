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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أستاذ أمراض نساء يكشف أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

صدى البلد

تحدث  الدكتور ماجد أبو سعدة أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية طب عين شمس والرئيس الشرفى للمؤتمر الدولى لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى للأورام وأورام الصدر، عن سرطان عنق الرحم.

 

وأشار  إلى أنه من الأورام التي تصيب الجهاز التناسلي للأنثى وغالبا تكتشف في المراحل المتأخرة، وتؤدى لحدوث مشاكل في طرق تشخيصها وعلاجها، وبالتالي الوقاية منها هو أفضل وسيلة لتقليل تلك المخاطر، لافتا إلى أن أهم  أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم هو الإصابة بفيروس "أتش بى فيروسة عن طريق العلاقة الزوجية او الجنسية مع الزوج، مما يؤدى الى الإصابة بسرطان عنق الرحم بعد وقت يصل الى سنوات.

  وأكد أن  جسم السيدة يتعامل مع الفيروس بالمناعة، مشيرا إلى أن  أغلب تلك الحالات يتم الشفاء منها بدون تدخل طبى ولكن ١٠٪ يظل الفيروس كامنا داخل الخلايا ويؤدى إلى تغيرها مع الوقت مما يؤدى الى الإصابة بسرطان عنق الرحم خلال ١٠ الى ٢٠ سنة، والوقاية من هذا الفيروس يؤدى الى الوقاية من سرطان عنق الرحم ، وهناك تطعيم خاص يستخدم للوقاية من سن ١٢ الى ١٥ سنة وحتى ٢٥ سنة، ويجب تناوله قبل ممارسة العلاقات الجنسية ، وهناك ٣ أنواع من التطعيمات ، تطعيم يقى من نوعين من الفيروسات، واخر يقى من ٤ أنواع من الفيروسات، والثالث يقى من ٩ أنواع من الفيروسات، ويشترك الثلاث أنواع في الوقاية من اهم نوعين رقم ١٦ و ١٨ التي تؤدى الى سرطان عنق الرحم، وفى مصر لدينا التطعيم الذي يقى من ٤ أنواع، وهو ليس بديل للمسح السنوي الذي يجب إجراؤه على عنق الرحم لاكتشاف اى تغير في خلايا الرحم والتعامل معها مبكرا.

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