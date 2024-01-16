وزير أردني: الملك والرئيس السيسي يقفان سدا منيعا ضد تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني مهند مبيضين، أن هناك حرصا مستمرا على التعاون والتنسيق بين ‎الأردن ومصر من قبل الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما للبلدين من أهداف واستراتيجيات متقاربة ومتكاملة بشأن القضايا العربية كافة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها مصيرية لعمان والقاهرة، وقضية العالم العربي بأكمله.

وقال المبيضين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا، إن الملك والرئيس السيسي يقفان سدا منيعا ضد تهجير الفلسطينيين.

وأضاف أن التعاون الثلاثي بين ‎مصر و‎الأردن والعراق، نموذج لتعاون عربي-عربي يحتذى به في مختلف المجالات، ويعد أمنا قوميا عربيا في إطار التعاون والتنسيق بين قارة أفريقيا وآسيا، وهو مهم بالنسبة للمنطقة العربية.

وبين أن الأردن و مصر حذرا قبل السابع من أكتوبر الماضي من العنف وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية لدى الشعب الفلسطيني نتيجة إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتكررة والمستمرة ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية.