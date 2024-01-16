العوامل الخارجية وراء زيادة أسعار السلع.. وزير التموين يرد على انتقادات النواب

رد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتقادات أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى العوامل الخارجية التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع ومدى توافرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.

وأشار الوزير، إلى أن أي دولة لا تعمل في معزل عن العالم الخارجي، قائلا: لا نعلق على شماعة أحد وسنتحمل المسئولية بالكامل.

ووجه على المصيلحي، الشكر للنواب على الأسئلة، والملاحظات الهامة، قائلا: الفعل لا يجب أن يكون منعزل عن المناخ الذي يحدث فيه.

وأشار الوزير، إلى ما حدث بعد جائحة كورونا وتأثر العالم بها وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: أي ارتفاع في القمح محلي فهو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات الحوثيين على باب المندب، مؤكدا أن العالم لم يتعرض لمثل هذه التحديات في فترات متلاحقة.

وأكد أن هذه العوامل أدى لأمور مباشرة، تمثلت في تضاعف تكلفة الشحن، فضلا عن المشكلات الخاصة بتغيرات المناخ، وتأثيرها على حجم الإنتاج من السلع، وهو ما دفع بعض الدول لمنع التصدير.

وأوضح الوزير، أن من بين المشكلات التي واجهت مصر في الفترة الأخيرة تتمثل في عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

