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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يعد زيلينسكي باستمرار المساعدات رغم رفض الكونجرس

بلينكين وزيلينسكي
بلينكين وزيلينسكي

ناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، التعاون الدفاعي بين أوكرانيا والولايات المتحدة مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في دافوس اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي في بيان نشر على قناة تيليجرام الرئاسية إن" الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى مهمة بشكل خاص لدولتنا".

وبدوره، تعهّد بلينكن بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا، رغم خلاف في الكونجرس بشأن الموافقة على تمويل جديد.


وقال بلينكن للرئيس الأوكراني، لدى لقائهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: "نحن عازمون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا، ونتعاون بشكل وثيق مع الكونجرس لتحقيق ذلك، أعرف بأن زملاءنا الأوروبيين سيقومون بالأمر ذاته".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير خارجية أوكرانيا ديمترى كوليبا أن استمرار المساعدات العسكرية التى تقدمها الدول الغربية لبلاده لتعزيز قدرتها على مواجهة القوات الروسية خلال الحرب الحالية بين الطرفين سوف يجنب الغرب مواجهة مباشرة مع روسيا .

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