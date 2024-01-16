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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمعوا بقايا رأسها في كيس.. تفاصيل إلقاء سودانية نفسها من الطابق السادس.. فيديو

صدى البلد

روى عدد من جيران سيدة سودانية تفاصيل إلقائها نفسها من الطابق السادس بمنطقة الصفطاوي في الجيزة حيث أكد بعضهم أن السيدة كانت تعاني من مرض نفسي. 

وقال شاب سوداني الجنسية أن السيدة تسكن منذ أسبوع فقط في الشقة بعدما استأجرتها في ذات العقار الذي يقيم به ولديها ولد وبنت كان يشاهدهما أحيانا اثناء خروجهما من العقار، وعن سبب تخلص السيدة من نفسها قال انه لا يعلم السبب الحقيقي لكنه سمع أنها تعاني من مرض نفسي. 

 

 

التقط أطراف الحديث عامل بورشة نجارة مجاورة لموقع الحادث وقال انهم استمعوا امس لصوت ارتطام قوي "سمعنا رزعة جامدة" واعتقدنا ان "سجادة" سقطت من الدور الأخير بالعقار إلا انهم عندما اقتربوا فوجئا بجسد سيدة يسيل من رأسها الدماء وحركت قدمها حركة بسيطة ثم سكنت تماما ليتأكدوا من وفاتها فأحضر بعض الاهالي ملاءة وقاموا بتغطية جسدها حتى وصلت قوات الشرطة وسيارة الاسعاف التي حملت جسدها للمستشفى. 

وقال الجار أنهم اثناء حمل جثمان السيدة فوجئوا ان رأسها مهشمة تماما وتناثرت أجزاء منها حولها فطلبوا منهمإاحضار "كيس بلاستيك" لجمع بقايا الرأس من الأرض. 

 

تلقى العميد أحمد الدسوقي مأمور قسك العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أفريقية بمنطقة البراجيل، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين سقوط ربة منزل سودانية الجنسية إثر سقوطها من الطابق الرابع بعقار بمنطقة الصفطاوي.

 

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.

سيدة سودانية الطابق السادس جمعوا بقايا رأسها في كيس سودانية الجيزة

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