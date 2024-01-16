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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روجينا تبدأ تصوير مسلسل "سر إلهي" لـ رمضان 2024

روجينا
روجينا

انطلقت اليوم أعمال تصوير أولى مشاهد مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كوديكس والمقرر عرضه عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال سباق رمضان المقبل 2024.

ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين في رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

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مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من بطولة النجمة روجينا، وتأليف أمين جمال،إنتاج شركة كودكس، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كان اخر اعمال روجينا هو مسلسل ستهم الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي لعام 2023. 

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ،وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له فيالدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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