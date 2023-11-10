بعد ستهم .. تفاصيل مسلسل روجينا في رمضان 2024

تستعد الفنانة روجينا لخوض موسم دراما رمضان ٢٠٢٤ بعمل جديد بعد نجاح ستهم في الموسم الماضي مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

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وقالت روجينا إنها تخوض دراما رمضان المقبل بعمل سيلقى إعجاب الجمهور وشخصية درامية وإنسانية جدا مفاجأة للجميع.

وتحدثت الفنانة روجينا في وقت سابق عن دورها في مسلسل “ ستهم “ الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: ”عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدي مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب الفكرة حلق الرأس”.





واسترسلت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،:"عندما أخبرني بالدور وتدرج مراحل الحزن في دورها حتى حلق الرأس في مشهد وفاة إبنها وعملناها من البداية .. وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الالم اللي بيحصل وتم حلاقة شعري بماكينة كهرباء، وعشان أخد لوني اترش عليا "سبرتو “عشان أخد لون السمار وتصبغ التعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان اظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع لسنة ونصف”.