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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيادة السوداني: قناة الجزيرة نشرت تصريحات مضللة على لسان نائب رئيس المجلس|تفاصيل

مالك عقار
مالك عقار

أكد مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء أن قناة الجزيرة القطرية نشرت تصريحات مضللة على لسان نائب رئيس المجلس السيادي السوداني مالك عقار، في أعقاب اللقاء الذي أجراه على شاشتها.

 

وأوضح مجلس السيادة السوداني في بيان له، أن "نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مساء أمس في مقابلة تلفزيونية بقناة الجزيرة مباشر في برنامج المسائية مع المذيع أحمد طه في بث مباشر للحديث حول عدة نقاط حول الراهن السياسي السوداني".

 

وأضاف "خرجت بعدها منصات قناة الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات مضللة و مقتطعة من سياق ما ذكره السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في نقطتين: 

 التصريح المضلل الأول :- تصريح أن الجيش ارتكب انتهاكات ضد السودانيين.

- والتصريح الصحيح هنا هو:

 الأخطاء العسكرية شائعة خلال كل الحروبات و هي تحدث من قبل كل الجيوش في العالم و هنالك أمثلة كثيرة".

وتابع البيان "التصريح المضلل الثاني : 

موافقة مجلس السيادة على مقابلة تقدم.

- والتصريح الصحيح هنا هو: رد مجلس السيادة بإمكانية مقابلة تقدم كسائر القوى والكتل السياسية السودانية الأخرى التي يلتقون بها".

 

واستطرد المجلس السيادي السوداني قائلا "إن فشل قناة الجزيرة مباشر و منصاتها في إمتحان المصداقية وتحري الدقة أمام الشعب السوداني اقتضى علينا أن نوضح حقيقة هذة التصريحات للرأي العام وأن نلفت انتباه أجهزة الإعلام الأخرى أننا لن نسمح بأن يتم التلاعب بتصريحات المسؤولين السودانيين وخط حكومة السودان".

 

وأضاف "نريد هنا أن نذكر جميع الإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات الفضائية ومنصاتها بأن المصداقية في نقل الأخبار أهم من السبق الصحفي المضلل وأن الحقيقة وحدها هي ما سيحرر الشعب السوداني من براثن احتلال مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها".

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