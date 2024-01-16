حزب الجيل: نشكر القيادة السياسية على تسهيل دخول وائل الدحدوح

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود الدولة المصرية بجميع أجهزتها المعنية من أجل تسهيل دخول الإعلامي الفلسطينى المناضل وائل الدحدوح إلى مصر لاستكمال علاجه في الخارج.

وقال "هجرس"، فى تصريحات له منذ قليل، إن موقف الدولة المصرية مع وائل الدحدوح هو أمر ليس بغريب أو مستجد على مصر مع أبناء الشعب الفلسطيني، حيث إنها دائما ما تقف بجانب كل الأشقاء وخاصة الشعب الفلسطيني المناضل الذي يُحارب من أجل استراد أرضه والدفاع عن عرضه في وجه محتل غاشم لا يعرف إلا لغة الدم والإرهاب.

وأوضح أن توجيه وائل الدحدوح الشكر إلى مصر يعد موقفا به الكثير من العرفان لدور الدولة المصرية المؤيد للشعب الفلسطيني الشقيق، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص وينادي دائما بإحلال السلام في المنطقة وعلى الأراضي الفلسطينية، كما أن هناك اتصالات مكثفة ومتبادلة مع كافة قادة العالم لتهدئة الأوضاع على الأراضي الفلسطينية من أجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن معبر رفح لم يغلق قط من ناحية الجانب المصري، والجميع شاهد على إدخال مصر لآلاف الشاحنات إلى أهالي قطاع غزة وسط ما يتعرضون له من جرائم وحشية وبربرية من قوات الاحتلال الذي تعمد خطف الأطفال وقتل الأبرياء من النساء والشيوخ العُزل.