جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم مكاتب كبار قادة حماس في خان يونس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قوات لواء عوز التابع للجيش الإسرائيلي داهمت مكاتب كبار قادة حماس في جميع أنحاء خان يونس، مضيفا أن القوات داهمت مقر حركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: “هاجمت قوات من وحدتي ماجلان وإيغوز مقر كبار قادة حماس في الكتيبة الجنوبية التابعة لحماس في لواء خان يونس”، لافتا إلي أن “قوات من وحدة النخبة “دوفديفان” عملت في جنوب خان يونس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عن استهداف دبابتين لجيش الاحتلال بقذائف "الياسين 105" وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة الصفر.

وقالت القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة صفر جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.