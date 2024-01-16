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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السوداني: الضربة الإيرانية في أربيل عدوان صريح على العراق

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

قال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الضربة الإيرانية في أربيل تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين بغداد  وطهران".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تحتفظ بكل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ردا على ضربات إيران في أربيل، مشددا على أن هجوم أربيل "عدوان صريح على البلاد".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة ألا يصمت المجتمع الدولي على الهجمات التي شنتها إيران على محافظة أربيل في إقليم كردستان الواقع شمال العراق.

وشن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس الاثنين، هجوما على أربيل باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف قال إنها على علاقة بإرهابيين والموساد.

وأعرب بلينكن خلال لقائه برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في سويسرا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن، "إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، مؤكداً أنه يعد انتهاكا صارخاً للسيادة العراقية، وعبر عن تعازي بلاده لعوائل وذوي ضحايا الهجوم".

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الضربة الإيرانية في أربيل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحرس الثوري الإيراني

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