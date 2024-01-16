نائب رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الزراعة

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الزراعة والموارد الطبيعية ، وذلك برفقة الدكتور ياسر عبدالحميد عميد الكلية ، والدكتور حسين حسن ادم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اثناء تواجدهم بالكلية، وتأتي الزيارة لمتابعة أعمال الإمتحانات ، ومن أجل توفير كافة السبل التي تخدم الطلاب.

وقام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالاستفسار من الطلاب علي ورقة الأسئلة كما طالب الطلاب بالالتزام الكامل وعدم محاولات الغش، واتباع كافة الإجراءات التنظيمية لإنجاح اعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الاول.

امتحانات

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2023 بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 19 كلية ومعهد.