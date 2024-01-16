محافظ أسوان يوجه لتحقيق أكبر استفادة لأبناء المحافظة من خدمات المكتبة المتنقلة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للعاملين بالمكتبة بقيادة سهير مكى بتحفيز الشباب والنشء والأطفال لتحقيق أكبر استفادة من الخدمات المتنوعة والمتعددة التى يتم تقديمها داخل المكتبة المتنقلة، والتى تم إيفادها من صندوق مكتبات مصر العامة لتجوب المناطق والأحياء السكنية المختلفة على مدار 10 أيام حيث يأتي فى ظل التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان وصندوق مكتبات مصر العامة ، وضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح مكتبة مصر العامة .

مقدماً شكره للسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة على الدعم المستمر الذى يتم تقديمه لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتستكمل سلسلة النجاحات بإعتبارها مركزاً للثقافات والحضارات المتعاقبة .

المكتبة المتنقلة

ومن جانبها أوضحت سهير مكى بأن المكتبة المتنقلة تضم مجموعة من الأطفال لممارسة الأنشطة المتنوعة للمكتبة سواء القراءة أو الأعمال اليدوية بالفوم ، والإستماع إلى الحكى من القصص الممتعة من مسئولى المكتبة وتحتوى على ٨ مقاعد تعلوها ٨ أرفف بها العديد من الكتب والقصص لجميع الأعمار السنية من الكبار والصغار .

وأشار سهير مكى إلى أن المكتبة تشتمل أيضاً على الكتب الشيقة للأطفال فمنها العربية والإنجليزية ، وأيضاً المجلات حيث إستمتع الأطفال بالقصص المتنوعة التى ترتكز فى مضمونها على القيم والنصائح والحث على القرأة والتعلم ، كما شهدت فعاليات وأنشطة المكتبة القيام بالرسم على وجوه الأطفال .