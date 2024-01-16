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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجربة عملية لسيناريو مجابهة أزمة بمركز السيطرة في أسوان تمهيداً لتشغيله فعلياً

مركز السيطرة بأسوان
مركز السيطرة بأسوان

بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،  شهد مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة، تنفيذ تجربة عملية لسيناريو منظومة السيطرة لمجابهة أزمة تمثلت فى إخماد حريق بأحد العقارات السكنية للاطمئنان والتأكد من جودة الأجهزة وفعاليتها، وذلك تمهيداً لافتتاح المركز وتشغيله بشكل فعلى. 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وشارك فى تنفيذ التجربة العملية الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

وأكد اللواء أشرف عطية أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية.

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الشبكة 

وقال المحافظ إن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تقوية عناصر التكامل بين جميع الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة.

 

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