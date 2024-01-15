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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى احتفالا بالعيد القومى

محافظ أسوان يضع إكليل
محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

ضمن سلسلة احتفالات عروس المشاتى بعيدها القومى الـ 53 ، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة بلازا درة النيل بحضور العميد أ.ح حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى .

وأيضاً اللواء مجدى سالم مدير الأمن ، بالإضافة إلى الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وأيضاً الأنبا بيشوى ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية ، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية ، وسط عروض لفرقة الموسيقات العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية .

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العيد القومى

أسوان تحتفل بالعيد القومى

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق ، والإستهلاك الحكومى فقد تقرر إلغاء جميع فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومى ، وإقتصارها فقط على فاعلية إيقاد الشعلة ، ووضع أكليل الزهور على الجندى المجهول .

وأكد المحافظ على أن الإحتفالات تتضمن الإفتتاح والتشغيل التجريبى لحزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تم الإنتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكافة مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطنين ثمارها ، ولتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل .

أسوان تحتفل بالعيد القومى
أسوان تحتفل بالعيد القومى
أسوان تحتفل بالعيد القومى
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