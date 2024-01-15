العيد القومى.. محافظ أسوان يلتقط صورا تذكارية مع الأفواج السياحية.. شاهد

فى إطار إحتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى 53، وعقب قيام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة على جسم السد العالى حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية الزائرة لأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين، ورمزا للصداقة.

العيد القومى

محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية

واستفسر اللواء أشرف عطية من السائحين، وأطمئن منهم على مستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم، وكذا مستوى النظافة العامة، وعدم وجود أى مضايقات أمامهم ، فيما عبر الزائرين من الأفواج السياحية عن إنبهارهم بالمقومات المتنوعة التى تمتلكها أسوان، وأيضاً السد العالى ورمز الصداقة، وشكرهم لمحافظ أسوان لحرصه على إلتقاط الصور معهم، مؤكدين على سعادتهم لزيارة هذه المزارات والمناطق السياحية والأثرية .

محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية

محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية

محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية