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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيد القومى.. محافظ أسوان يلتقط صورا تذكارية مع الأفواج السياحية.. شاهد

محافظ أسوان يلتقط
محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية

فى إطار إحتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى 53، وعقب قيام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة على جسم السد العالى حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية الزائرة لأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين، ورمزا للصداقة.

إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة.. أسوان تحتفل بعيدها القومى الـ53.. شاهد

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العيد القومى

محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية 

واستفسر اللواء أشرف عطية من السائحين، وأطمئن منهم على مستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم، وكذا مستوى النظافة العامة، وعدم وجود أى مضايقات أمامهم ، فيما عبر الزائرين من الأفواج السياحية عن إنبهارهم بالمقومات المتنوعة التى تمتلكها أسوان، وأيضاً السد العالى ورمز الصداقة، وشكرهم لمحافظ أسوان لحرصه على إلتقاط الصور معهم، مؤكدين على سعادتهم لزيارة هذه المزارات والمناطق السياحية والأثرية .

محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية 
محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية 
محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية 
محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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