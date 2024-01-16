محافظ أسوان يلتقى أعضاء مجلس الشباب المصرى

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمجموعة من أعضاء مجلس الشباب المصرى حيث أشاد بدورهم وجهودهم المبذولة خلال رصد ومتابعة عملية الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك فى إطار حرصه لدعم وتمكين الشباب .

وأكد المحافظ على أن ملحمة المشاركة المجتمعية والوطنية الرائدة التى قدمها شباب مجلس الشباب المصري وغيرهم من ممثلي المؤسسات المدنية والكيانات الشبابية والأهلية كان لها دور فعال فى تسهيل وتوفير الخدمات اللوجستية وتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين للإدءاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ، فضلاً عن أن الوعى الوطنى لدى مواطنى وأهل أسوان وحرصهم على النزول لممارسة حقهم الدستورى ساهم فى أن تكون محافظة أسوان من أوائل المحافظات التى تخطت نسبة 90 % من إجمالى الأصوات المشاركة فى العملية الإنتخابية .

الشباب المصرى

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على إيمانه الكامل بدور الشباب وأهمية إستثمار إمكانياتهم وأفكارهم الطموحه لدعم جهود التنمية بالمحافظة بإعتبارهم طاقة المجتمع وأساس تقدمه ومستقبله المشرق .

ومن جانبهم حرص أعضاء مجلس الشباب المصرى على تقديم التهنئة للواء أشرف عطية بمناسبة العيد القومى للمحافظة ، موضحين بأن مجلس الشباب المصرى بأسوان حصل على أعلى نسبة تقييم على مستوى الصعيد فى دقة البيانات والإحصاءات التى تم رصدها خلال متابعتهم المتواصلة لكافة فعاليات الإنتخابات الرئاسية .

كما أكد أعضاء المجلس على دعمهم وتقديرهم لكافة عمليات التطوير التى تشهدها المحافظة بقيادة اللواء أشرف عطية لتحقيق طفرة ملحوظة فى مختلف قطاعات العمل وبما يساهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق حياة كريمة لمواطنى وأهالى أسوان ، وفى نهاية اللقاء حرص محافظ أسوان على تبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية مع أعضاء مجلس الشباب المصرى تقديراً لدورهم وجهودهم المبذولة فى خدمة مجتمعهم .