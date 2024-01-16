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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى وفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتنظيم قافلة "ستر وعافية"

وفد التحالف الوطنى
وفد التحالف الوطنى فى أسوان

ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد التحالف الوطنى للتنسيق لإطلاق القافلة الشاملة " ستر وعافية " بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو وذلك يوم 17 يناير الجارى بالتعاون مع مبادرة " الناس لبعضهم "حيث تستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية ، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيانا من كيانات التحالف .

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتفعيل المشاركة المجتمعية من كافة قوى المجتمع لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجاً ، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .

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قافلة شاملة

وخلال اللقاء قدم اللواء أشرف عطية شكره لمؤسسات المجتمع المدنى لمساهتهم الجادة ، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وفى ظل متابعة من وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ، مطالباً بمواصلة تنظيم العديد من هذه القوافل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطني المحافظة بكافة المدن والمراكز ، ولا سيما داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وفى نهاية اللقاء قام أعضاء وفد التحالف الوطنى بإهداء درع التحالف لمحافظ أسوان تقديراً على التعاون المثمر والبناء بما يصب فى تحقيق صالح المواطن الأسوانى .

هذا وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى 22 عيادة طبية و 6 صيدليات ، ومكتب لقياس الضغط والسكر ، وأنشطة توعية ، و 2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية ، و 3 لتقلى طلبات التمكين الإقتصادى ، وكذا مكتب لحالات الغارمين ، وأخر لبرنامج ملهم ، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال ، و 3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة ، و 850 أغطية للشتاء " ألحفة وبطاطين " ، و 1750 كرتونة مواد غذائية ، و 2000 كيلو لحوم ، و 700 هدية للأطفال .

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