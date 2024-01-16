محافظ أسوان يلتقى وفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتنظيم قافلة "ستر وعافية"

ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد التحالف الوطنى للتنسيق لإطلاق القافلة الشاملة " ستر وعافية " بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو وذلك يوم 17 يناير الجارى بالتعاون مع مبادرة " الناس لبعضهم "حيث تستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية ، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيانا من كيانات التحالف .

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتفعيل المشاركة المجتمعية من كافة قوى المجتمع لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجاً ، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .

قافلة شاملة

وخلال اللقاء قدم اللواء أشرف عطية شكره لمؤسسات المجتمع المدنى لمساهتهم الجادة ، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وفى ظل متابعة من وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ، مطالباً بمواصلة تنظيم العديد من هذه القوافل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطني المحافظة بكافة المدن والمراكز ، ولا سيما داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وفى نهاية اللقاء قام أعضاء وفد التحالف الوطنى بإهداء درع التحالف لمحافظ أسوان تقديراً على التعاون المثمر والبناء بما يصب فى تحقيق صالح المواطن الأسوانى .

هذا وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى 22 عيادة طبية و 6 صيدليات ، ومكتب لقياس الضغط والسكر ، وأنشطة توعية ، و 2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية ، و 3 لتقلى طلبات التمكين الإقتصادى ، وكذا مكتب لحالات الغارمين ، وأخر لبرنامج ملهم ، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال ، و 3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة ، و 850 أغطية للشتاء " ألحفة وبطاطين " ، و 1750 كرتونة مواد غذائية ، و 2000 كيلو لحوم ، و 700 هدية للأطفال .