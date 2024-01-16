محافظ أسوان يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

إستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية ، ووفد الهيئة المرافق له حيث يأتي ذلك فى ظل الجهود المكثفة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتناول اللقاء إستعراض جهود الهيئة لضمان تطبيق معايير وإشتراطات الجودة داخل كافة المنشأت الصحية لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين والمنتفعين بالخدمة ، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة ، وهو الذى يتكامل مع تنظيم دورة عن منظومة الجهار الصحية ، وكذا التدريب العملى والميدانى للأطقم الطبية والكوادر البشرية .

التأمين الصحى

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وخاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى .

ولفت المحافظ إلى أن المنظومة ستضم 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية حيث تم التشغيل التجريبى لـ 76 وحدة صحية ، و 4 مستشفيات ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل أكثر من 90 % من مواطنى المحافظة ضمن المنظومة ، وأشاد أشرف عطية بالدور الهادف للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية ، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية .

فيما قدم الدكتور أحمد طه شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل وحماسه الكبير لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ، وهو الذى كان حافزاً لنا لبذل أقصى الجهد من جميع العناصر لتطبيقها داخل محافظة أسوان بمعايير الجودة العالية التى تعود بالنفع على المواطن الأسوانى .