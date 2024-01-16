ترحيب حزبى بتسهيل دخول الصحفي وائل الدحدوح إلى مصر.. ويؤكدون: الدولة لم ولن تألو جهدا لدعم القضية الفلسطينية

الأحزاب السياسية عن التسهيل بدخول وائل الدحدوح إلى مصر:

يعبر عن مدى إنسانية الرئيس السيسي

مصر على مر التاريخ حضن الجميع

يؤكد دعم مصر اللامحدود للأشقاء بغزة

وجه عدد من الأحزاب السياسية تحية شكر وتقدير للدولة المصرية بعد نجاحها في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد لتلقي العلاج اللازم، مؤكدين أن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على قطاع غزة ومن قبلها وهي تبذل جهودا واضحة ومضنية على كافة الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موكدًا أن دور مصر التاريخي والريادي سيتذكره الأجيال جيل بعد جيل،

في البداية، وجه المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تحية شكر وتقدير للدولة المصرية بعد نجاحها في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن مصر لم ولن تألو جهدا لدعم القضية الفلسطينية وكذلك دعم الأشقاء في قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال على القطاع.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على قطاع غزة ومن قبلها وهي تبذل جهودا واضحة ومضنية على كافة الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موكدًا أن دور مصر التاريخي والريادي سيتذكره الأجيال جيل بعد جيل، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وأمن قومي لمصر.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر تخوض معركة وطنية شريفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دماء الأبرياء، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن المسار الذي اتخذته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي يشرف كل مصري ونموذج للتضامن والتكامل العربي، ويعزز من ترابط الشعوب العربية ووحدة مصيرها.

وأوضح أن الدولة المصرية دائما تعمل على تطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح البشر، وظهر ذلك جليا من خلال استقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، فضلا عن استقبال المراسل الصحفي وائل الدحدوح اليوم لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الدولة المصرية على رأس الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في غزة أو استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن الدولة المصرية لم ولن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.

كما، قال الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ، إن وصول الزميل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر بعد جهود الدولة المصرية ليست الأولي أو الأخيرة فإن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة لخدمة القضية الفلسطينية واعتبارها الشاغل الأساسي، وليس فحسب فإنه منذ اندلاع الأزمة الأخيرة و لن تدخر جهداً فى سبيل التهدئة أو الإغاثة للأشقاء وسط الحصار المطبق .

وأضاف «ناجى» في تصريحات صحفية ، أن مصر على مر التاريخ حضن الجميع الحامي ومظله و ملجأ الأمان وأبدا لم تتراجع عن دورها وسط أحلك الظروف والأوقات، ولعل موقف مصر المشرف النابع من أصلها الطيب يشهد له القاصي والداني خلال أزمات الأشقاء بدول الجوار.



وأشار إلى أن وائل الدحدوح واحد من شعب اكمل يعاني أوجاع الحرب والتصفية، فإنه تعرض لعدة أزمات خلال تغطية الحرب الحالية على قطاع غزة، منها استشهاد نجله حمزة الدحدوح، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارته بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسبق هذه الواقعة، استشهاد 4 من أفراد أسرة "الدحدوح" في هجوم إسرائيلي خلال شهر نوفمبر 2023.

وتابع عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ، أننا نجدد دعوة المجتمع العربي الاصطفاف بجانب الدولة المصرية وموقفها الواضح واتخاذ تدابير من شأنها تحقيق حل الدولتين والحفاظ علي حقوق ودماء الأبرياء بأرض فلسطين المحتلة.

ومن جانبها، وجهت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر الشكر للقيادة السياسية المصرية والأجهزة المختصة على سرعه استجابتها لطلب نقابة الصحفيين المصرية ، بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج ، مؤكدة ان استجابة الرئيس السيسي تؤكد مدي إنسانيته .



وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على دعم القضية، وفى حقيقة الأمر القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية قيادة وشعبا على مر التاريخ.



وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، انه لن تنجح محاولات الكيان الصهيوني في تشويه الصورة او حتى إطلاق شائعات وأكاذيب الغرض منها التقليل من الجهود المبذولة من خلال إطلاق أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن مصر وقفت بجانب القضية الفلسطينية فى وقت حساس ودقيق وحرج ، متابعا:" بفضل صمود الشعب الفلسطينى العظيم، والدور الذى تلعبه الدولة المصرية بشكل مباشر لم ولن يتم تصفية القضية ، وذلك من خلال خطوات على أرض الواقع ، فى وقت صمت المجتمع الدولى باكلمه عما يجرى فى قطاع غزة من تطهير عرقي وحرب إبادة لشعب بالكامل"



واوضحت بدوي ، إن الدولة المصرية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل جهود غير عادية لدعم القضية الفلسطينية والبحث عن حلول على وجه السرعة لوقف نزيف دماء الأشقاء فى قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال على المواطنين العزل.