فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

نجحت السلطات المصرية في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد، ويحتاج الدحدوح لعلاج ليده المصابة خلال اعتداء من قوات الاحتلال.

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كان الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، قد قال :" لو حزنت لأستسلمت، و لوفكرت لأستسلمت، ولو تعاطفت و لو لحظة واحدة مع أي ذكرى تجمعني مع أفراد أسرتي، لكانت النتيجة غير تلك التي رأها العالم من وائل الدحدوح".

وأضاف وائل الدحدوح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، قائلا:" انا أتلاشى أن أنظر إلى صورة لأبنائي أو لزوجتي، لأن كل صورة تؤرخ قصة،أنا أتخذت قراراً مسبقاً، أن مهما كانت التبعات و الأثمان، سوف أستمر ما دمت على قيد الحياة".

وتابع:" أسأل الله تعالى أن يمدني بكثير من أسباب القوة و الصبر و الثبات لكي أكون قادر على المواصلة"

وسأل الأعلامي عمرو أديب وائل الدحدوح، قائلاً:" أنت كفيت ووفيت وغطيت.. أنت فقد عائلتك ولا تحتاج أن تستمر في هذا العذاب..ألم تفكر في الخروج من غزة؟"