محافظ الدقهلية: تنظيم فعاليات برنامج "تواصل ومسئولية" للشباب ذوي الهمم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فاعليات برنامج "تواصل ومسئولية" للشباب ذوي الهمم بالدقهلية وذلك من خلال مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية الاسر المتآلفة وبدعم من البنك الأهلي المصري.

واستهدف البرنامج في الجزء الأول منه تنفيذ برنامج "تواصل" بنجاح وذلك بمقر مركز التنمية الشبابية بالمنصورة، حيث تضمن تنظيم ورش فنية وورش أعمال يدوية، وفي الجزء الثاني من البرنامج استكمل فعالياته بتنفيذ برنامج "مسئولية" حيث تم اختيار ثلاثة مراكز شباب شملت مركز شباب السماحية بمركز بلقاس ومركز شباب ميت غمر ومركز شباب ميت علي بمركز المنصورة وتم تسليم أبنائنا من ذوي الهمم بهذه المراكز مشروعات متناهية الصغر عبارة عن ماكينات فشار وغزل البنات بكامل مستلزماتها وتوفير أماكن لها بمراكز الشباب المشار إليها ويتم تنظيم عملها من خلال موظف إداري بالمركز للإشراف علي المشروع بحيث يعمل علي الماكينات عدد 3 أفراد من ابنائنا ذوي الهمم يتم دوريا توزيع إيرادات المشروع عليهم.



ووجه "مختار" كل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكامل لذوي الهمم الذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده، وأضاف "مختار" أن ذوي القدرات الخاصة هم شريك أساسي في هذا الوطن بل هم كنز ثمين في هذا المجتمع.



وأشاد "مختار" دور وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزتها علي دعمهم الكامل لكافة فئات ذوي الهمم من أبناء المحافظة.

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