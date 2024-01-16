محافظ الدقهلية يتابع برنامج العمل بشأن تحديث المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني يرافقه المهندس ممدوح عبد الحليم رئيس المركز الاقليمي لتخطيط وتنمية اقليم الدلتا للتخطيط العمراني والدكتور سعيد حسانين ممثل المكتب الاستشاري للعمران والنظم ووفد من القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.



وترأس "مختار" الاجتماع الموسع بحضور وكلاء وزارة التعليم والصحة والطرق والاتصالات والكهرباء وقطاعات مياة الشرب والصرف الصحي ورؤساء مركزي المنزلة والمطرية وممثلي قطاعات التخطيط العمراني والشئون الهندسية برئاسة الوحدات المحلية بقري الحوته والعزيزة والعمارنة والنسايمة بمركز المنزلة وقرية العصافرة بمركز المطرية ومسئولي التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ومدير عام مكتب محافظ الدقهلية.



وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة برنامج العمل بشأن تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للقري المشار اليها بمركز المنزلة وقرية العصافرة بمركز المطرية وتوابعهم.



وأكد "مختار"علي ان هناك جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

وأشار"مختار"لاهمية التنسيق الكامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة والسادة رؤساء الوحدات المحلية بالمنزلة والمطرية وجميع الادارات المختصه برئاسة هذه المراكز للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الاساسية لتنفيذ هذا الهام بنطاق محافظة الدقهلية المشروع لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المستهدفة في كل من المنزلة والمطرية.



وأشار "مختار" إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية.



وتم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية حيث اوضح نائب رئيس الهيئة انه تم تنفيذ مشروع إنتاج خرائط الاستدلال بشأن العزب والتوابع للمساهمة في إخراج الأحوزة العمرانية لهذه التوابع من خلال نماذج يتم اعتمادها مشيرا إلى انه تم الاستدلال علي كامل التجمعات العمرانية، وتم خلال اللقاء اطلاق منصة للمتابعة الدقيقة بشأن اعتماد المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية بالتعاون مع الادارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وتقرر خلال الاجتماع تشكيل مجموعات عمل للشراكة بين الهيئة والمحافظة لتنفيذ المشروع بكل من المنزلة والمطرية تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين بالقري والتوابع المستهدفة..

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