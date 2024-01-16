حسين فهمي ومريم علاء| حكاية صورة أثارت الجدل.. وهذه حقيقة زواج الثنائي

زواج حسين فهمي.. في الساعات القليلة الماضية تصدر أسم الفنان حسين فهمي حديث منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب تداول صورة له مع فتاة عشرينية وهو برفقتها.

وتساءل رواد السوشيال ميديا وجمهور الفنان حسين فهمي، عن من هي الفتاة التي برفقه حسين فهمي في الصورة وما طبيعة العلاقة التي تجمع الفنان حسين فهمي بالفتاة، ويقدم لكم موقع "صدي البلد" الاخباري كافة التفاصيل في السطور التالية.

حقيقة زواج حسين فهمي

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنان حسين فهمي برفقه فتاة من داخل الجيم، وتساءل الجميع عن طبيعة العلاقة التي تربطهما سويًا، كما تساءلوا عن امكانية زواج الفنان حسين فهمي مرة أخري.

ونفي الفنان حسين فهمي في تصريحات صحفية، عن كافة ما يتم تداوله رواد السوشيال ميديا عن زواجه من الفتاة التي ظهر معها في الصورة، وقال أنها أخبار عارية من الصحة.

حسين فهمي برفقه مريم علاء

حسين فهمي يؤكد عدم زواجه

وقال الفنان حسين فهمي في تصريحات صحفية له، أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول زواجه من عارضة الأزياء غير صحيح، وأن هذه الصورة قديمة وتم نشرها من قبل.

وعقب حسين فهمي، أن هذه الصورة من كواليس تصوير إحدى الحملات الإعلانية، ولا يعلم السبب وراء انتشار تلك الصورة مجددًا وانتشار هذه الشائعات.

من هي صاحبة الصورة؟

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن الفتاة التي رافقت الفنان حسين فهمي في الصورة، وتدعي الفتاة "مريم علاء" وهي موديل وبلوجر بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي في العشرينات من عمرها.

واعتمدت مريم علاء في بداية مشوارها، على التقاط الصور مع نجوم الفن من أجل الشهرة، وكان من أبرز النجوم التي ظهرت معهم الفنان حسين فهمي والفنان باسم سمرة والإعلامية رضوي الشربيني.

حسين فهمي ومريم علاء

زيجات حسين فهمي

وفي سياق متصل، تزوج الفنان حسين 6 مرات، كانت المرة الأولى بعد عودته من الولايات المتحدة، من نادية محرم وأنجب منها أبنائه "محمود" و"نائلة"، وفي المرة الثانية من الفنانة ميرفت أمين عام 1974 إلى عام 1986، وأنجب منها ابنتهما "منة الله".

وكانت الزيجة الثالثة للفنان حسين فهمي من خارج الوسط الفني، وتدعي نينا، ابنة سفير سابق، وتزوج للمرة الرابعة من خبيرة الكمبيوتر هالة فتحي، وأعلن خبر زواجهما في مهرجان القاهرة السينمائي، ثم تزوج حسين فهمي بعدها الفنانة لقاء سويدان من عام 2007 لـ عام 2012، وزوجته الأخيرة هي رنا القصيبي من عام 2013 حتى 2016.

ورفعت الفنانة لقاء سويدان قضية على الفنان حسين فهمي في محكمة الأسرة، وحكمت عليه بنفقة 29700 ألف دولار لها وفقًا للمادة 170، لما أصابها من أضرار مادية جراء طلاقها غيابيًا.

آخر أعمال حسين فهمي

وشارك الفنان حسين فهمي في فيلم الإسكندراني، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي، وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ وعصام السقا، وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.