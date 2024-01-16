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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يصوت على قرار تجريد المجر من حقوق التصويت

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال عضو البرلمان الأوروبي بيتري سارفاما يوم 16 يناير إن البرلمان الأوروبي سيصوت في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قرار يدعو إلى تجريد المجر من حقوق التصويت في المجلس الأوروبي.

 

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلق سارفاما عريضة لإزالة بعض حقوق عضوية بودابست، بما في ذلك التصويت، بسبب "تآكل سيادة القانون" في البلاد والسلوك المعوق في مواجهة بناء الإجماع في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أورده موقع “كييف إندبندنت”.

وتمنع المجر حزمة تمويل بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا مع دخول كييف العام الثالث للحرب ضد روسيا.

وقال سارفاما، وهو عضو بارز في البرلمان الأوروبي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الوفاء بوعودنا: تم الآن إرسال الرسالة النهائية إلى رئيس البرلمان".

 

وأضاف أنه "يوم الخميس 18 يناير سنصوت على قرار مشترك تم التفاوض عليه هذا الصباح مع خمس مجموعات سياسية في البرلمان".

 

ويدعو القرار المجلس الأوروبي إلى تجريد المجر من حقوق التصويت بموجب المادة 7.2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على خيار تعليق حقوق التصويت لأي عضو في حالة حدوث "انتهاك خطير ومستمر".

ويتعين على المجلس الأوروبي بعد ذلك أن يقرر بالإجماع ما إذا كان الانتهاك لا يزال يحدث، وبعد ذلك يصوت بأغلبية مؤهلة على تعليق حقوق الدولة المتهمة.

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