باحث عراقي: أمريكا وإسرائيل مسئولتان عن التصعيد في الشرق الأوسط

قال الباحث العراقي في الشئون السياسية، الدكتور وسام الطويل، إن القصف الايراني لمواقع في العراق وسوريا هو مدان من كل الفصائل العراقية حتى التي لها علاقة بإيران.

وأكد “الطويل”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة "إي تي سي"، أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط أصبح حتميا، والمسئول الوحيد عن التصعيد هما أمريكا وإسرائيل.

وأضاف أن إيران تبحث عن نصر مزعوم ردا على اغتيال قائد الحرس الثوري في سوريا وتفجير كرمان في ٤ يناير، لافتا إلى أن القصف الايراني استهدف بيت تاجر عراقي كردي، ولم يستهدف مراكز للموساد كما زعمت إيران.