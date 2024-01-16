انتهاك لسيادة العراق .. الجامعة العربية تدين القصف الايراني على أربيل

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية القصف الصاروخي الايراني الذي استهدف عددا من المناطق في أربيل مساء يوم 15 يناير الجاري واودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر لسيادة العراق، وأعرب ابو الغيط عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن تبني الحرس الثوري الإيراني لهذا الاستهداف يعد سلوكا مستهجناً وانتهاكا مدانا لمبادئ السيادة وحسن الجوار، وأضاف رشدي أن هذا الاعتداء يشكل أيضا تطورا خطيرا على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة، محذرا من مغبة اعتبار العراق ساحة لتصفية الحسابات.

وجدد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع الحكومة العراقية في كافة الاجراءات التي تتخذها حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الاقليميين.