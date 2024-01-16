رئيس حزب العدل: فشل وزارة التموين أصبح ملموسا في كل بيت مصري

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن كل بيوت مصر أصبحت تعاني من غلاء الأسعار في الوقت الحالي، ويوجد فشل إداري واضح ومتكرر في إدارة منظومة التموين، ووزارة التموين في فشل واضح وأدائها أسوأ ما يكون، وأصبح الفشل ملموس في المنازل من خلال أسعار السلع المختلفة.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن وزارة التموين أصبحت طاردة للكفاءات المتواجدة فيها، وأداء وزارة التموين لامس كل بيت في مصر في الفترة الراهنة، ويظهر ذلك من خلال أسعار السلع المختلفة في الأسواق.

وتابع أن رد وزير التموين اليوم على مجلس النواب كان سلبي للغاية، إذ أن الوزير بدلا من وضع حلول يشكو من الأحوال، ويلقي بكم كبير من المشاكل على وزراء آخرين في الحكومة.