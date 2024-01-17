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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عائد غير مسبوق.. كل ما تريد معرفته عن حساب “ميجا توفير” من بنك القاهرة

صدى البلد

طرح بنك القاهرة دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميجا توفير سنوي وربع سنوي فضلا عن زيادة العائد   على الحساب بدورية الصرف الشهرية.

ووفقا لما أعلنه البنك  يصل العائد السنوى على حساب ميجا توفير، الى 23% وحساب ميجا توفير ربع سنوي يصل الى 20% وفقاً لشريحة الحساب، فضلاً عن زيادة سعر العائد على الحساب بدورية الصرف الشهرية واضافة شريحة جديدة لتصل الى 18% .


يتمتع حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

 ووفقا لما أعلنه البنك من أبرز مزايا نظام التوفير:

 التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنه وذلك بحد أدني للرصيد 50,000 جم طوال مدة الحساب وبتغطية تأمينية تصل الى 200,000جنيه.

 كما يتيح الحساب أيضاً الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول ونقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الائتمان ونقاط اضافية على كل معاملة.


يمكن فتح الحساب للعملاء الافراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر اقل من 16 عام بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عام بدون التغطية التأمينية.


حيث تأتى تلك الخطوة في إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء وتقديم عائد تنافسي للعملاء يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصري.

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