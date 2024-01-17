ندوة تثقيفية عن مكافحة المنشطات للاعبي منتخب اليد قبل كأس الأمم الأفريقية

عقدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ندوة تثقيفية للاعبي منتخب مصر لكرة اليد، قبل مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري، حضرها الندوة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، واللاعبون، في مقر إقامة المنتخب استعدادا لأمم إفريقيا.

جاء ذلك ضمن سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية التي تعقدها المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مع أبطال الرياضة المصرية، للتوعية من خطر الوقوع في فخ المنشطات، وذلك بالتزامن من حلول عام 2024 والذي سيشهد إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بالتنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتعرف اللاعبون، خلال الندوة، على كيفية الحماية من الوقوع في فخ المواد المحظورة، لحمايتهم من الابتعاد عن المنافسات الرياضية وكلك حفاظا على الصحة العامة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.