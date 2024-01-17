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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من فرج عامر على مباراة مصر و غانا

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة مصر و غانا الخميس المقبل عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : ربنا يستر يوم الخميس علي منتخبنا الكروي امام غانا، يارب فرح المصريين.

وتعادل منتخب مصر مساء الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

بركاتك يا فرج عامر مصر و غانا مباراة مصر و غانا

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