قبل موقعة غانا.. سفيرنا في كوت ديفوار يزف بشرى لجماهير الكرة المصرية

كشف السفير شريف سيف، سفير مصر فى كوت ديفوار، تفاصيل استعدادات السفارة لحضور الجالية المصرية لتشجيع المنتخب المصرى أمام غانا يوم الخميس المقبل.

وقال شريف سيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه وفرنا تذاكر لـ 600 إلى 800 مشجع، ونتمنى أن تزيد الأعداد، مضيفا أن منطقة شدولة غانا مجاورة لكوت ديفوار، ولذا جماهيرهم كثيرة، والمباراة مصيرية، وإن شاء الله سيكون الآداء أفضل، وهناك فرص لحشد عدد أكبر من الجماهير.

ننسق مع الجالية والاتحاد المصرى لزيادة أعداد التذاكر

وتابع شريف سيف، انه نشعر بالمسئولية كجالية كما نشعر بالفخر بأن منتخبنا يلعب فى كأس الأمم الأفريقية، وننسق مع الجالية والاتحاد المصرى لزيادة أعداد التذاكر، لافتا إلى أن الجالية فى كوت ديفوار من 3 إلى 4 آلاف مصرى.



